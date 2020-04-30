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В Тульской области за сутки зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом – 92 человека
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом – 92 человека

Общее число заболевших составило 965 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 23 человека работают в столичном регионе, 9 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее. Все своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 1333 человека.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Сюжет: Коронавирус
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