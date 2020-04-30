32 новых случая заражения COVID-19 в Тульской области связаны с Москвой
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
32 новых случая заражения COVID-19 в Тульской области связаны с Москвой. Сообщается, что 23 человека работают в столичном регионе, 9 человек контактировали с прибывшими оттуда. Всего же за сутки у нас зарегистрировано 92 случая заражения коронавирусом.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Тульской области действует режим цифровых пропусков. Это касается въезда и выезда в наш регион. Подробнее об этом здесь.
Кроме того, в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.
сегодня, в 13:45, 19 1127 1
сегодня, в 13:04, 79 2653 -12
сегодня, в 11:38, 16 2878 1
сегодня, в 11:28, 6 7552 0
Другие статьи по темам