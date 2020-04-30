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Смерть подростка в тульском инфекционном госпитале: коронавирус подтвержден тестом

Смерть подростка в тульском инфекционном госпитале: коронавирус подтвержден тестом

17-летний парень поступил в реанимацию в тяжелом состоянии.

Накануне был подтвержден положительный результат на коронавирус у 17-летнего жителя Тулы, который скончался в больнице от двухсторонней тотальной пневмонии. Как сообщает оперативный штаб Тульской области, это седьмой случай летального исхода в регионе.
 
Напомним, подросток поступил в реанимационное отделение детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19 и двусторонней тотальной пневмонией. В анамнезе — ряд серьезных сопутствующих заболеваний.
 
Тактика лечения была согласована со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра. Но, несмотря на все усилия врачей, 28 апреля пациент скончался.
Сюжет: Коронавирус
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