Смерть подростка в тульском инфекционном госпитале: коронавирус подтвержден тестом

Накануне был подтвержден положительный результат на коронавирус у 17-летнего жителя Тулы, который скончался в больнице от двухсторонней тотальной пневмонии. Как сообщает оперативный штаб Тульской области, это седьмой случай летального исхода в регионе.

Напомним , подросток поступил в реанимационное отделение детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19 и двусторонней тотальной пневмонией. В анамнезе — ряд серьезных сопутствующих заболеваний.

Тактика лечения была согласована со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра. Но, несмотря на все усилия врачей, 28 апреля пациент скончался.