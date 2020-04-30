Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 30 апреля
На сегодняшний день в регионе 965 человек заразились новой коронавирусной инфекцией.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную карту распространения коронавируса. Случаи COVID-19 зафиксированы во всех районах региона.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области лабораторно подтвердились 92 случая заражения коронавирусной инфекцией: у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 13:45, 19 1127 1
сегодня, в 13:04, 79 2653 -12
сегодня, в 11:38, 16 2878 1
сегодня, в 11:27, 44 6389 0
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