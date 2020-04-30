Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 30 апреля

На сегодняшний день в регионе 965 человек заразились новой коронавирусной инфекцией.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную карту распространения коронавируса. Случаи COVID-19 зафиксированы во всех районах региона. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области лабораторно подтвердились 92 случая заражения коронавирусной инфекцией: у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Детализация по населенным пунктам: