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Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 30 апреля

Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 30 апреля

На сегодняшний день в регионе 965 человек заразились новой коронавирусной инфекцией.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную карту распространения коронавируса. Случаи COVID-19 зафиксированы во всех районах региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области лабораторно подтвердились 92 случая заражения коронавирусной инфекцией: у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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