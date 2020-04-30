«ТЦ не хотят снижать аренду, это задушит нас»: тульские предприниматели просят помощи у губернатора

При отсутствии дохода аренда способна задушить бизнес. С пониманием к сложившейся ситуации отнеслись лишь единицы владельцев торговых площадей.

Торговые центры Тулы закрыты уже больше месяца, предприниматели, арендующие в них помещения, терпят огромные убытки – закупленные весенние коллекции остаются нераспроданными, а средства, потраченные на них, – безвозвратно потраченными.

Но проблема не только в этом. В крупных ТЦ стоимость аренды достаточно высокая и доходит до нескольких сотен тысяч рублей в месяц. В отсутствии дохода такая аренда способна задушить бизнес.

С пониманием к сложившейся ситуации отнеслись единицы владельцев торговых площадей – в тульских ТЦ «Лагуна» и ТЦ «Континент» аренду обнулили до окончания ограничительных мероприятий.

Остальные же владельцы не идут на уступки предпринимателям. Это вынудило их обратиться к губернатору с просьбой о помощи.

Публикуем полный текст обращения:

Губернатору Тульской области Дюмину А. Г. к оллективное обращение от арендаторов ТРЦ «Макси», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Демидовский, ТЦ «Пролетарский», ТРЦ «РИО», ТЦ «Пирамида», ТЦ «Тройка», ТРЦ «Миллионный», ТЦ «На Хлебной», ТЦ «Парадиз», ТУЦ «Сарафан».

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

В связи с тем, что в ряде регионов Российской Федерации, в частности, на территории Тульской области, введен режим повышенной готовности, а также приняты ограничительные меры, направленные на запрет осуществления розничной торговли непродовольственными товарами, не входящими в перечень жизненно необходимых, деятельность наших магазинов в торгово-развлекательных центрах Тулы приостановлена с 28 марта по настоящее время.

Остановка деятельности наших магазинов инициирована торговыми центрами в соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, устанавливающий нерабочие дни в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Т. е. мы не можем осуществлять коммерческую деятельность и использовать арендуемые помещения по целевому назначению не по своей инициативе, а на основании статьи 417 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с принятыми актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, в связи с которыми исполнение договорных обязательств становится невозможным.

В соответствии с постановлением правительства Тульской области № 112 от 16.03.2020 г. установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

Принимая во внимание, что деятельность наших магазинов (розничная торговля непродовольственными товарами) в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 540 от 18.04.2020 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» обозначена в данном перечне, а так же руководствуясь Федеральным законом от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», каждый из нас неоднократно обращался в письменном и устном виде о полной отмене аренды на период пандемии коронавируса.

Но арендодатели ТРЦ «Макси», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Пролетарский», ТЦ «Демидовский», ТРЦ «РИО», ТЦ «Парадиз», ТУЦ «Сарафан», ТЦ «Пирамида», ТЦ «На Хлебной», ТЦ «Тройка», ТРЦ «Миллионный» не идут на уступки арендаторов, обязывая оплачивать арендную плату за нерабочие дни. Хотя в нашем городе есть примеры владельцев торговыми центрами, понимающих происходящее и не стремящихся заработать в это сложное время, а, как и мы, выжить, и им отдельное спасибо – ТЦ «Лагуна», ТЦ «Континент».

Все арендаторы – это малый и микробизнес, основными доходами которого является доход от магазина, денежных средств из-за закрытия магазинов нет.

Данным коллективным обращением мы призываем рассмотреть ряд наших требований согласно Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» и руководствуясь вышеуказанными нормативными актами, мы коллективно обращаемся к Вам с просьбой:

1. Содействия в переговорах с торговыми центрами по принятию мер для отмены арендных платежей c 28 марта 2020 года до момента открытия торговых центров и возможности начала работы магазинов.

2. Снизить сумму арендных платежей не менее чем на 50% на шесть месяцев после начала осуществления торговой деятельности.

Мы рассчитываем, что данная мера поможет выйти нашим магазинам на нормальные показатели, а значит:

сохранить рабочие места, сохранить бюджет по налоговым поступлениям, сохранить доход владельцам торговых центров, удовлетворить потребности наших покупателей.

Очень надеемся на Вашу помощь и поддержку!

Сегодня вечером предприниматели планируют собрать подписи под обращением, а после направить его главе региона.