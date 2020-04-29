Фото из архива Myslo.
В тульском инфекционном госпитале скончался 17-летний парень с пневмонией
Сообщается, что у него также было подозрение на коронавирус.
Как сообщает региональный оперативный штаб, 28 апреля в больнице скончался 17-летний житель Тулы. Он поступил в реанимационное отделение детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии, с подозрением на COVID-19 и двусторонней тотальной пневмонией. В анамнезе — ряд серьезных сопутствующих заболеваний.
Сообщается, что тактика лечения была согласована со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался. Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов исследований.
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