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В тульском инфекционном госпитале скончался 17-летний парень с пневмонией
Фото из архива Myslo.

В тульском инфекционном госпитале скончался 17-летний парень с пневмонией

Сообщается, что у него также было подозрение на коронавирус.

Как сообщает региональный оперативный штаб, 28 апреля в больнице скончался 17-летний житель Тулы. Он поступил в реанимационное отделение детского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии, с подозрением на COVID-19 и двусторонней тотальной пневмонией. В анамнезе — ряд серьезных сопутствующих заболеваний.

Сообщается, что тактика лечения была согласована со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался. Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов исследований.

Сюжет: Коронавирус
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