«На улице много людей»: индекс самоизоляции в Туле рухнул до очень низкой отметки

Фото из архива Myslo

В Туле сохраняется очень низкий индекс самоизоляции. Сегодня и вовсе зафиксирован неприятный рекорд – к полудню этот показатель рухнул до 1,7 балла. Такую статистику приводит «Яндекс». Судя по этим данным, на улицах областного центра очень много людей.

И снова, по сравнению с соседними областями, в Туле уровень самоизоляции самый низкий. В Москве — 2,8, в Калуге — 2,0, в Рязани — 1,8, в Орле — 1,9.

Напомним, в Тульской области на сегодняшний день зарегистрировано 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки прибавилось рекордное число заболевших — 92.