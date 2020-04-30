Туляк организовал на ул. Октябрьской игровой клуб

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В Туле Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. В преступлении подозревается 39-летний житель города. Дело возбуждено по материалам УЭБиПК регионального УМВД.

По версии следствия, азартные игры проводились в том числе с помощью интернета. Для этого злоумышленник использовал 20 компьютеров.

«В настоящее время подозреваемый дал признательные показания о совершении им преступления, в отношении него следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.