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Туляк организовал на ул. Октябрьской игровой клуб
Изображение Mihai Panait с сайта Pixabay

Туляк организовал на ул. Октябрьской игровой клуб

39-летний подозреваемый дал следствию признательные показания.

В Туле Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. В преступлении подозревается 39-летний житель города. Дело возбуждено по материалам УЭБиПК регионального УМВД.
 
По версии следствия, азартные игры проводились в том числе с помощью интернета. Для этого злоумышленник использовал 20 компьютеров.

«В настоящее время подозреваемый дал признательные показания о совершении им преступления, в отношении него следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:49 +3
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