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В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов: репортаж

В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов: репортаж

Задействовано 3 единицы техники и 30 человек личного состава.

В Туле проводится дезинфекция городских территорий. С 30 апреля благодаря достигнутым соглашениям между губернатором Тульской области  Алексеем Дюминым и Министерством обороны России к мероприятиям привлечены военнослужащие.к мероприятиям привлечены военнослужащие.
 
По словам первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, помощь в санитарной обработке оказывает 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия.
 
Задействовано 3 единицы техники и 30 человек личного состава. Сегодня военнослужащие обрабатывали транспортные узлы — автовокзалы и автостанции областного центра.
 
Работы по дезинфекции городских территорий, многоквартирных домов также проводят сотрудники МЧС, Центра гражданской защиты и спасательных работ и управляющих компаний.
 

 

Галерея
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 1
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 2
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 3
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 4
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 5
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 6
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 7
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 8
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 9
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 10
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 11
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 12
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 13
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 14
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 15
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 16
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 17
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 18
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 19
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 20
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 21
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 22
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 23
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 24
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 25
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 26
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 27
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 28
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 29
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 30
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 31
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 32
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 33
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 34
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 35
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 36
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 37
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 38
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 39
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 40
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 41
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 42
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 43
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 44
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 45
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 46
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 47
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 48
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 49
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 50
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 51
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 52
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 53
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 54
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 55
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 56
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 57
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 58
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 59
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 60
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 61
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 62
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 63
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 64
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 65
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 66
В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов, Фото: 67
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