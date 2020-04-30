В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов: репортаж
Задействовано 3 единицы техники и 30 человек личного состава.
В Туле проводится дезинфекция городских территорий. С 30 апреля благодаря достигнутым соглашениям между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и Министерством обороны России к мероприятиям привлечены военнослужащие.к мероприятиям привлечены военнослужащие.
По словам первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, помощь в санитарной обработке оказывает 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия.
Задействовано 3 единицы техники и 30 человек личного состава. Сегодня военнослужащие обрабатывали транспортные узлы — автовокзалы и автостанции областного центра.
Работы по дезинфекции городских территорий, многоквартирных домов также проводят сотрудники МЧС, Центра гражданской защиты и спасательных работ и управляющих компаний.
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