В Туле десантники проводят дезинфекцию автостанций и автовокзалов: репортаж

Задействовано 3 единицы техники и 30 человек личного состава.

В Туле проводится дезинфекция городских территорий. С 30 апреля благодаря достигнутым соглашениям между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и Министерством обороны России к мероприятиям привлечены военнослужащие.к мероприятиям привлечены военнослужащие.

По словам первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, помощь в санитарной обработке оказывает 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия.

Задействовано 3 единицы техники и 30 человек личного состава. Сегодня военнослужащие обрабатывали транспортные узлы — автовокзалы и автостанции областного центра.