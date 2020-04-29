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В Туле огромного стимпанк-динозавра из «Искры» выставили на продажу
Фото из архива Myslo.

В Туле огромного стимпанк-динозавра из «Искры» выставили на продажу

Железное животное предлагают приобрести за 450 тысяч рублей или взять в аренду.

Огромный динозавр, еще недавно украшавший городское пространство «Искра», выставлен на продажу. Объявление об этом появилось на одном из сайтов.

- Скульптура динозавра из металла (автозапчасти, диски, шестерни, цепи, валы, элементы тракторной и тепловозной техники). Высота в холке более двух метров, весит тонну. Окрашена в чёрный цвет с нанесением патины. Такого больше нигде нет, изготовлен в единственном экземпляре, — сообщает в объявлении один из авторов работы Кирилл Климов.

Напомним, арт-объект, выполненный в стиле стим-панк, установили в Туле в июне 2019 года. Авторами работы выступили Кирилл Климов и Сергей Бобков. В декабре динозавра убрали и вместо него посадили елку.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:22 0
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