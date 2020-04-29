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Жительница Тульской области погашала кредиты за счет продажи наркотиков
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Жительница Тульской области погашала кредиты за счет продажи наркотиков

Следствие пришло к выводу, что таким образом женщина легализовала деньги.

В Туле прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимой 35-летней жительницы Щекино. По версии следствия, с сентября по ноябрь 2019 года женщина, действуя в составе группы, делала тайники-закладки с наркотическими средствами в Зареченском и Советском округах Тулы. Общий вес изъятых из незаконного оборота веществ составил более 194 граммов.
 
«С целью легализации преступного дохода от незаконного сбыта наркотических средств, женщина погасила денежными средствами, полученными от продажи наркотиков, имевшиеся у нее кредитные обязательства. Таким образом она легализовала более 213 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Женщину, которая сейчас находится под стражей, обвиняют в покушении на незаконный сбыт, незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении наркотиков. Также ей вменяется легализация полученных преступным путем денег.
 
С фигуранткой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении других членов преступной группы расследование по уголовному делу продолжается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:18 0
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