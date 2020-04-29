Самоизоляция в действии: В Туле прошла первая онлайн-свадьба

Из-за режима самоизоляции праздник перенесли с апреля на август.

Татьяна и Андрей - Мы были очень расстроены! Так ждали этого дня, но загсы закрылись, и даже просто расписаться не было возможности. И тогда ведущая Светлана Дементьева, которая должна была организовывать нашу свадьбу, предложила альтернативу — онлайн-свадьбу. Мы загорелись этой идеей и решились на такой эксперимент.

Для Светланы Дементьевой этот опыт стал первым в ее практике организации праздников, да и в целом в нашем регионе такой формат еще никогда не практиковался.

Светлана Дементьева - Мои коллеги-ведущие из Москвы уже практикуют проведение онлайн-мероприятий и даже приглашают к себе домой диджеев, артистов и т. д. Когда мои клиенты-будущие молодожены были вынуждены перенести даты своих свадеб, я предложила им попробовать онлайн-формат в качестве подарка. Таня и Андрей первыми ухватились за эту идею, пригласили на праздник своих самых близких друзей и родственников, и все согласились, хотя сначала это вызвало у многих удивление и шок.

Онлайн-свадьба туляков прошла на платформе Zoom для видеоконференцсвязи, которая сейчас стала популярной среди блогеров, рестораторов и тусовщиков. На праздник «пришли» родители Тани и друзья пары из Тулы, Новомосковска и Алексина.

Гости веселились на свадьбе каждый у себя дома, но эффект

общего праздника был достигнут.

Ведущая создала сценарий, адаптированный под «удаленку», с интерактивными играми, заданиями, танцами и даже выступлениями артистов: иллюзионист Илья Коржов показывал гостям свои фокусы, команда «Брио» — песочное шоу с романтичной историей любви молодоженов.

Артистам непросто выступать онлайн, потому что не чувствуется энергетика и отдача от публики. Но в условиях самоизоляции по-другому никак. Иллюзионист Илья Коржов показал гостям свадьбы свои лучшие фокусы.

В песочном шоу команда «Брио» рассказала историю любви молодоженов.

Элементом шоу-программы стал выпуск новостей — программа «Время», посвященная Татьяне и Андрею, в которой Светлана Дементьева выступила в качестве телеведущей.

- Мы пели, танцевали, аплодировали, поднимали бокалы, целовались под крики «Горько!» и даже определяли пол первенца - всё почти как на настоящей свадьбе, — говорят Татьяна и Андрей. — Для нас это была своеобразная репетиция, которая позволила нашим гостям со стороны жениха и невесты узнать друг друга получше, а мы получили часть тех эмоций, которых ждали от этого дня. Думаю, такой формат проведения праздника очень нужен людям в периоды самоизоляции и карантина, когда не хватает впечатлений.

- Онлайн-праздники — перспективный формат, думаю, его сейчас захотят попробовать многие, — говорит Светлана. — Мы сидим дома, но людям по-прежнему нужны общение и эмоции. И если технологии позволяют объединить какое-то количество людей в общее действо, почему нет? Что касается того, все ли смогут воспринять и привыкнуть к таким праздникам, — знаете, ведь когда-то никто и подумать не мог, что на свадьбе могут быть ведущий, диджей, шоу-программа, но время идет, мир меняется, и дядечка с баяном уступил место современным технологиям. Сегодняшняя ситуация рождает новые традиции и лайфхаки, благодаря которым мы можем в таком вынужденном затворничестве устраивать для себя приятные моменты и делить их с близкими людьми даже на расстоянии.

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