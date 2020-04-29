Самоизоляция в действии: В Туле прошла первая онлайн-свадьба
Туляки Татьяна и Андрей Вальтер должны были пожениться по-настоящему 25 апреля, но планы пришлось менять из-за пандемии.
Из-за режима самоизоляции праздник перенесли с апреля на август.
Татьяна и Андрей
- Мы были очень расстроены! Так ждали этого дня, но загсы закрылись, и даже просто расписаться не было возможности. И тогда ведущая Светлана Дементьева, которая должна была организовывать нашу свадьбу, предложила альтернативу — онлайн-свадьбу. Мы загорелись этой идеей и решились на такой эксперимент.
Для Светланы Дементьевой этот опыт стал первым в ее практике организации праздников, да и в целом в нашем регионе такой формат еще никогда не практиковался.
Светлана Дементьева
- Мои коллеги-ведущие из Москвы уже практикуют проведение онлайн-мероприятий и даже приглашают к себе домой диджеев, артистов
Онлайн-свадьба туляков прошла на платформе Zoom для видеоконференцсвязи, которая сейчас стала популярной среди блогеров, рестораторов и тусовщиков. На праздник «пришли» родители Тани и друзья пары из Тулы, Новомосковска и Алексина.
Гости веселились на свадьбе каждый у себя дома, но эффект
общего праздника был достигнут.
Ведущая создала сценарий, адаптированный под «удаленку», с интерактивными играми, заданиями, танцами и даже выступлениями артистов: иллюзионист Илья Коржов показывал гостям свои фокусы, команда «Брио» — песочное шоу с романтичной историей любви молодоженов.
Артистам непросто выступать онлайн, потому что не чувствуется энергетика и отдача от публики. Но в условиях самоизоляции по-другому никак. Иллюзионист Илья Коржов показал гостям свадьбы свои лучшие фокусы.
В песочном шоу команда «Брио» рассказала историю любви молодоженов.
Элементом шоу-программы стал выпуск новостей — программа «Время», посвященная Татьяне и Андрею, в которой Светлана Дементьева выступила в качестве телеведущей.
- Мы пели, танцевали, аплодировали, поднимали бокалы, целовались под крики «Горько!» и даже определяли пол первенца - всё почти как на настоящей свадьбе, — говорят Татьяна и Андрей. — Для нас это была своеобразная репетиция, которая позволила нашим гостям со стороны жениха и невесты узнать друг друга получше, а мы получили часть тех эмоций, которых ждали от этого дня. Думаю, такой формат проведения праздника очень нужен людям в периоды самоизоляции и карантина, когда не хватает впечатлений.
- Онлайн-праздники — перспективный формат, думаю, его сейчас захотят попробовать многие, — говорит Светлана. — Мы сидим дома, но людям по-прежнему нужны общение и эмоции. И если технологии позволяют объединить какое-то количество людей в общее действо, почему нет? Что касается того, все ли смогут воспринять и привыкнуть к таким праздникам, — знаете, ведь когда-то никто и подумать не мог, что на свадьбе могут быть ведущий, диджей, шоу-программа, но время идет, мир меняется, и дядечка с баяном уступил место современным технологиям. Сегодняшняя ситуация рождает новые традиции и лайфхаки, благодаря которым мы можем в таком вынужденном затворничестве устраивать для себя приятные моменты и делить их с близкими людьми даже на расстоянии.
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