Из тульской «Искры» пропал динозавр

Фото из архива Myslo.

Туляки обратили внимание, что с территории городского пространства «Искра» пропал гигантский металлический арт-объект – динозавр.



Динозавра увозят из «Искры». Фото «Подслушано в Туле».

За комментарием Myslo обратился к генеральному продюсеру городского пространства «Искра» Виталию Витову.

– Динозавр — это теплолюбивое животное, даже если он железный. :) Чтобы не мучить его на тульском морозе, мы переместили его в теплое помещение. А на это место поставили ёлку, которая более соответствует новогоднему празднику.

Как пояснил Виталий, динозавр вернется в «Искру», но, может быть, не один, а уже с женой и детьми!

Напомним, огромного динозавра, выполненного в стиле стим-панк, установили в Туле в июне 2019 года. Одним из авторов этой работы стал туляк Кирилл Климов. Подробнее о нем можно почитать здесь.