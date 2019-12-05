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Из тульской «Искры» пропал динозавр
Фото из архива Myslo.

Из тульской «Искры» пропал динозавр

На его месте установили ёлку.

Туляки обратили внимание, что с территории городского пространства «Искра» пропал гигантский металлический арт-объект – динозавр.


Динозавра увозят из «Искры». Фото «Подслушано в Туле».

За комментарием Myslo обратился к генеральному продюсеру городского пространства «Искра» Виталию Витову.

– Динозавр — это теплолюбивое животное, даже если он железный. :) Чтобы не мучить его на тульском морозе, мы переместили его в теплое помещение. А на это место поставили ёлку, которая более соответствует новогоднему празднику.

Как пояснил Виталий, динозавр вернется в «Искру», но, может быть, не один, а уже с женой и детьми!

 

Напомним, огромного динозавра, выполненного в стиле стим-панк, установили в Туле в июне 2019 года. Одним из авторов этой работы стал туляк Кирилл Климов. Подробнее о нем можно почитать здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:49 +7
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