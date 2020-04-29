В Тульской области разрешат возложение цветов к памятникам ВОВ

Фото пресс-службы правительства Тульской области

28 апреля глава региона Алексей Дюмин провел совещание со своими заместителями, министрами и представителями силовых структур области. Губернатор дал поручения по итогам ВКС под председательством президента Владимира Путина

Алексей Дюмин подчеркнул, что выступлении Владимира Владимировича прозвучало несколько важных посылов.

Первый касается работы в системе здравоохранения. Владимир Путин отметил, что если план по развертыванию специализированных коек выполнен, это не повод остановить работу. По словам Алексея Дюмина, Тульская область — в числе таких регионов, где план выполнен и даже перевыполнен, но ситуация остается напряженной. Работа в этом направлении должна быть продолжена.

Второй посыл президента — это продление ограничений в связи с коронавирусом. Своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину и председателю государственно-правового комитета Наталье Архиповой глава региона поручил подготовить соответствующий указ.

Также губернатор поручил внести в указ изменения, разрешающие возложение цветов к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне.

Алексей Дюмин отметил, что контроль за выполнением требований пропускного режима для въезда в регион возложен на Управление МВД по Тульской области, Росгвардию и Роспотребнадзор.

Граждан, которые въезжают в регион, могут выборочно осматривать и обследовать на коронавирус.

Еще один важный вопрос, который затронул президент — это поддержка экономики. В частности, Владимир Путин поручил правительству РФ в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

Еще с 8 апреля в Тульской области поэтапно запустили системообразующие предприятия, а также предприятия, от которых зависит жизнедеятельность региона. Также была разрешена дистанционная торговля.

Губернатор отметил, что в регионе принято два пакета мер по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса.

«Поскольку многие индивидуальные предприниматели несут существенный ущерб в связи с развитием ситуации с коронавирусом, по моему поручению разработан новый пакет мер, который учитывал бы ситуацию в конкретных отраслях. А также позволил бы минимизировать урон, нанесенный предприятиям Тульской области», — сказал Алексей Дюмин.

По словам губернатора, важно, чтобы предприятия получили реальную помощь. Он поручил комитету по предпринимательству и потребительскому рынку провести мониторинг реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Это касается и мер поддержки граждан.

Губернатор поручил социальному блоку контролировать ситуацию с выплатами.

Алексей Дюмин также подчеркнул, что президент поставил задачу — начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

«Эту работу нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь конца эпидемии. Одна из важнейших задач — не допустить роста безработицы. Как в разрезе отраслей, так и в разрезе муниципалитетов», — сказал губернатор.

Алексей Дюмин поручил экономическому и социальному блоку правительства детально проанализировать ситуацию на рынке труда и в экономике региона в целом. И на основе этого дать предложения по развитию экономики по окончании действия режима повышенной готовности.

В завершение губернатор Тульской области обратился к тулякам. Он убедительно попросил жителей с пониманием отнестись к эпидемической ситуации, сложившейся в регионе, а также к тем условиям, в которых оказались медики, сотрудники силовых структур и ведомств. Все они продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивать безопасность наших граждан, вести контроль за исполнением режима повышенной готовности.

«Люди, находящиеся на передовой, несут потери, но продолжают спасать человеческие жизни. Прошу соблюдать все введенные ограничения, беречь себя и своих близких», — отметил Алексей Дюмин.