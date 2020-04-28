Алексей Дюмин принял участие в совещании под председательством Владимира Путина

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В совещании в режиме видеоконференции принял участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Владимир Путин отметил, что регионам удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. Вместо планируемых 95 тысяч специализированных коек, оснащённых всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции, развёрнуто 116 тысяч. Но это не повод остановить работу. Необходимо, если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развёртыванию специализированных коек в регионах.

При этом, по словам Владимира Путина, несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди, страдающие онкологическими, сердечно-сосудистыми, другими острыми и хроническими заболеваниями должны получать всю необходимую помощь.

Глава государства подчеркнул, что за последнее время Правительство выработало ряд решений и подготовило несколько пакетов мер поддержки граждан и бизнеса. И обратил внимание федерального правительства и руководителей регионов на необходимость их полной реализации.

– Решения будут считаться выполненными только тогда, когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки, – сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас страна стоит перед новым напряжённым этапом борьбы с эпидемией, риски распространения болезни по-прежнему сохраняются. В связи с этим Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. В эти дни регионам необходимо принимать решения об ограничениях мер или их ослаблении в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте.

Президент поручил правительству страны и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета подготовить рекомендации для поэтапного выхода из режима ограничений, начиная с 12 мая. Разумеется, с учетом эпидемиологической ситуации. Также Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

– Стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире, – отметил Владимир Путин.

В ходе совещания обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионах и коечный фонд в учреждениях здравоохранения.

На сегодня в Тульской области зарегистрировано 783 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 63 пациента выздоровели, 6 – скончались.

Для лечения больных с коронавирусом в Тульской области развернуто 1229 коек. 651 койка оборудована кислородом, 161 – аппаратами искусственной вентиляции легких. Из них 22 аппарата ИВЛ поступили накануне при поддержке социальных партнеров. Сегодня в регион поступили еще дополнительно 10 аппаратов при содействии Минпромторга России. До конца мая в регионе планируется развернуть 1635 коек для больных коронавирусом.

Алексей Дюмин отметил, что все решения о введении или снятии ограничительных мер принимаются в соответствии с эпидобстановкой.

– Считаем необходимым сохранять режим повышенной готовности с ограничениями для определённых групп граждан и в сферах, которые критически не влияют на экономику региона, – подчеркнул Алексей Дюмин.