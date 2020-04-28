Погода в Туле 29 апреля: тепло, дождливо и ветрено

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Днем дождь, ветер южный – 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +2 до +7, а днём ожидается почти летнее тепло – от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.