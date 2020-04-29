Коронавирус в Тульской области: актуальная карта на 29 апреля
Рассказываем, в каких городах и районах зафиксирован COVID-19.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную карту распространения коронавируса в регионе. Напомним, за сутки у нас подтвердились 90 случаев заболевания.
Новая коронавирусная инфекция зафиксирована во всех районах Тульской области.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:58, 29 2809 2
сегодня, в 10:50, 80 7706 0
сегодня, в 10:44, 64 8368 0
сегодня, в 10:00, 64 3934 -1
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