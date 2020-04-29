Коронавирус в Тульской области: актуальная карта на 29 апреля

Рассказываем, в каких городах и районах зафиксирован COVID-19.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную карту распространения коронавируса в регионе. Напомним, за сутки у нас подтвердились 90 случаев заболевания.

Новая коронавирусная инфекция зафиксирована во всех районах Тульской области.

Детализация по населенным пунктам: