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Коронавирус в Тульской области: актуальная карта на 29 апреля

Коронавирус в Тульской области: актуальная карта на 29 апреля

Рассказываем, в каких городах и районах зафиксирован COVID-19.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную карту распространения коронавируса в регионе. Напомним, за сутки у нас подтвердились 90 случаев заболевания.

Новая коронавирусная инфекция зафиксирована во всех районах Тульской области.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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