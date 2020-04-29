В Новомосковске в жутком ДТП погиб 17-летний парень

Фото УГИБДД по Тульской области и из группы ВКонтакте "ЧП Новомосковск".

28 апреля в 00.04 в Новомосковске на улице Вахрушева в районе д. 28/32 случилось жуткое ДТП. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-210540 не выбрал безопасную скорость, не учел дорожных и метеорологических условий, в результате чего врезался в железобетонный столб.

От полученных травм на месте происшествия скончался 17-летний пассажир автомобиля. Кроме того, еще два человека пострадали — водитель и 15-летняя пассажирка.

Все обстоятельства ДТП выясняются.