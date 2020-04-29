Коронавирус: В тульских колониях достаточно противовирусных и противобактериальных препаратов

По инициативе председателя ОНК Тульской области Игоря Крюкова состоялся телефонный разговор с начальником УФСИН России по Тульской области.

Общественно-наблюдательная комиссия (ОНК) продолжает держать на контроле ситуацию по заболевшим коронавирусом в исправительной колонии №2, которая находится на ул. М. Тореза в Туле.

Начальник УФСИН региона Иван Прокопенко заверил представителя ОНК, что всех лиц с признаками острой респираторной вирусной инфекции обследуют на COVID-19. Это делается в рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

На данный момент коронавирус выявлен у 11 человек, диагноз подтвержден тестами. Заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме, а состояние оценивается как удовлетворительное.

Все пациенты под постоянным наблюдением врачей в больнице ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России.

Контактировавшие с заболевшими люди тоже под наблюдением медиков, они изолированы и им сделаны тесты. Для профилактики во всех учреждениях и на прилегающих к ним территориях регулярно проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция помещений, кварцевание и проветривание.

В ходе беседы председатель ОНК ТО Игорь Крюков рассказал, что в России организован центральный штаб ОНК. Его первоначальная задача - общественный контроль за соблюдением конституционных прав на защиту жизни и здоровья граждан, содержащихся в местах принудительного содержания в условиях борьбы с эпидемией, а также сотрудников учреждений, адвокатов и других посещающих учреждения лиц.

В свою очередь, начальник УФСИН России по Тульской области рассказал Игорю Крюкову о работе региональной уголовно-исполнительной системы в целом, в условиях пандемии.

Так, при прибытии лиц из других регионов медики учреждения проводят их тщательный осмотр с измерением температуры и соблюдают карантинные меры.

При выявлении у вновь прибывших симптомов ОРВИ их изолируют от других содержащихся под стражей.

У людей незамедлительно берут анализы для тестов на коронавирусную инфекцию.

В УФСИН организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией в учреждениях уголовно-исполнительной системы Тульской области.

Для предупреждения распространения инфекции регулярно проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия, дополнительные дезинфекционные обработки с орошением поверхностей в помещениях дезинфекционными средствами, с последующей влажной уборкой, проветриванием и кварцеванием. Ведется контроль за сотрудниками, обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными с осмотром и термометрией.

Запас противовирусных и противобактериальных препаратов во всех исправительных учреждениях имеется в достаточном количестве.

Игорь Вячеславович Крюков поблагодарил Ивана Павловича Прокопенко за подробные пояснения по данному вопросу. Стороны договорились и в дальнейшем взаимодействовать и информировать друг друга.