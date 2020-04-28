Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Он заявил, что в стране удалось затормозить рост эпидемии коронавируса. Однако ситуация остается сложной, пик заболеваемости еще не пройден.

- Мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, - заявил глава государства.

Президент отметил, что от всех потребуется предельная собранность: «Чем строже будем соблюдать требования, тем быстрее всё пройдет».

В связи с этим глава государства предложил следующие решения: