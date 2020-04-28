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Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно

«Ситуация остается сложной», – заявил глава государства.

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Он заявил, что в стране удалось затормозить рост эпидемии коронавируса. Однако ситуация остается сложной, пик заболеваемости еще не пройден.

- Мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, - заявил глава государства.

Президент отметил, что от всех потребуется предельная собранность: «Чем строже будем соблюдать требования, тем быстрее всё пройдет».

В связи с этим глава государства предложил следующие решения:

  • 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты. Итого режим нерабочих дней продлится до 11 мая включительно,
  • главы субъектов РФ сохранят дополнительные полномочия,
  • правительству и Роспотребнадзору поручено к 5 мая подготовить рекомендации поэтапного выхода из режима ограничений, начиная с 12 мая,
  • также поручено подготовить новый пакет поддержки бизнеса и граждан, а также начать подготовку общенационального плана восстановления экономики после коронавируса.
Сюжет: Коронавирус
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