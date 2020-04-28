Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно
«Ситуация остается сложной», – заявил глава государства.
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Он заявил, что в стране удалось затормозить рост эпидемии коронавируса. Однако ситуация остается сложной, пик заболеваемости еще не пройден.
- Мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, - заявил глава государства.
Президент отметил, что от всех потребуется предельная собранность: «Чем строже будем соблюдать требования, тем быстрее всё пройдет».
В связи с этим глава государства предложил следующие решения:
- 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты. Итого режим нерабочих дней продлится до 11 мая включительно,
- главы субъектов РФ сохранят дополнительные полномочия,
- правительству и Роспотребнадзору поручено к 5 мая подготовить рекомендации поэтапного выхода из режима ограничений, начиная с 12 мая,
- также поручено подготовить новый пакет поддержки бизнеса и граждан, а также начать подготовку общенационального плана восстановления экономики после коронавируса.
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