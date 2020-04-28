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В Туле полицейский присваивал себе потерянные вещи и деньги
Изображение Jan Vasek с сайта Pixabay

В Туле полицейский присваивал себе потерянные вещи и деньги

Мужчина уволен, в отношении него возбудили уголовное дело.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника УМВД России по городу Туле. Его подозревают в 5 эпизодах присвоения с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ).
 
По версии следствия, в прошлом году подозреваемый принимал на ответственное хранение вещи и деньги, которые сдавали в дежурную часть отдела «Советский» как утерянные.
 
«Впоследствии злоумышленник, вносил в журнал учета найденных и сданных вещей и документов за 2019 год заведомо ложную запись от имени несуществующих граждан о якобы получении ими денежных средств и вещей, переданных на хранение и, удостоверив указанный факт подписью несуществующего гражданина, присваивал вверенное ему чужое имущество», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
В настоящий момент подозреваемому вменяется присвоение 30 тысяч рублей, сотового телефона, портмоне и других предметов. В ходе расследования уголовного дела он возместил ущерб и вернул вещи.
 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:45 +3
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