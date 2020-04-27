новости
новости
Регистрация
Правительство Тульской области: регион готов к введению цифровых пропусков

Правительство Тульской области: регион готов к введению цифровых пропусков

Об этом заявил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

27 апреля под председательством губернатора Алексея Дюмина состоялось заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил, что при необходимости регион готов к введению цифровых пропусков.

Губернатор подчеркнул, что если такое решение будет принято, у жителей и предприятий должно быть время на доскональное изучение системы.

 
Напомним, ранее мы сообщали, что Минкомсвязи РФ получило заявки от 21 региона на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Работодатели смогут подать через единый портал госуслуг списки сотрудников для выдачи постоянных цифровых пропусков. Они будут выполнены в виде QR-кодов.
 
Граждане, имеющие учетную запись на портале госуслуг, смогут получить разовые пропуска через приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус». Подробнее об этом мы писали здесь.
 
В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.
Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.
 
23 апреля Тульской области дали доступ в приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».
 

Среди причин выхода из дома значатся:

  • на работу (пропуск действует 24 часа),
  • в магазин (действует два часа),
  • выгул собаки (один час),
  • посещение больницы или поликлиники (24 часа),
  • поездка по личным и семейным делам (24 часа не более двух раз в неделю),
  • выход для волонтерской деятельности (24 часа),
  • передвижение со служебным удостоверением (24 часа).

 

Сюжет: Коронавирус
Тульские учреждения соцзащиты закрыты на карантин
Жизнь Тулы и области
Тульские учреждения соцзащиты закрыты на карантин
сегодня, в 20:21, 23 1436 2
Психиатрическую больницу в Маслово готовят под госпиталь для больных коронавирусом
Жизнь Тулы и области
Психиатрическую больницу в Маслово готовят под госпиталь для больных коронавирусом
сегодня, в 19:19, 57 2231 1
Режим самоизоляции могут снять после майских праздников
Жизнь Тулы и области
Режим самоизоляции могут снять после майских праздников
сегодня, в 19:02, 84 6137 -2
Дюмин: «Эпидемическая обстановка в Тульской области обостряется. Оставайтесь дома»
Жизнь Тулы и области
Дюмин: «Эпидемическая обстановка в Тульской области обостряется. Оставайтесь дома»
сегодня, в 17:52, 141 12621 -23
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:52 −47
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминЯрослав Раков
Место
Тула
Прочее
цифровые пропускакоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульских суворовцев отпустят домой досрочно
Тульских суворовцев отпустят домой досрочно
Минпросвещения запускает для школьников телеуроки по ОГЭ и ЕГЭ
Минпросвещения запускает для школьников телеуроки по ОГЭ и ЕГЭ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.