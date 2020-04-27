Правительство Тульской области: регион готов к введению цифровых пропусков
Об этом заявил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.
27 апреля под председательством губернатора Алексея Дюмина состоялось заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.
Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил, что при необходимости регион готов к введению цифровых пропусков.
Губернатор подчеркнул, что если такое решение будет принято, у жителей и предприятий должно быть время на доскональное изучение системы.
Напомним, ранее мы сообщали, что
Минкомсвязи РФ получило заявки от 21 региона на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Работодатели смогут подать через единый портал госуслуг списки сотрудников для выдачи постоянных цифровых пропусков. Они будут выполнены в виде QR-кодов.
Граждане, имеющие учетную запись на портале госуслуг, смогут получить разовые пропуска через приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус». Подробнее об этом мы писали здесь.
В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.
Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.
23 апреля Тульской области дали доступ в приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».
Среди причин выхода из дома значатся:
- на работу (пропуск действует 24 часа),
- в магазин (действует два часа),
- выгул собаки (один час),
- посещение больницы или поликлиники (24 часа),
- поездка по личным и семейным делам (24 часа не более двух раз в неделю),
- выход для волонтерской деятельности (24 часа),
- передвижение со служебным удостоверением (24 часа).
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