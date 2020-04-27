Тульский «Арсенал» может доиграть сезон без зрителей

Руководство Российской Премьер-Лиги и РФС обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к рестарту чемпионата.

РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА завершить чемпионаты 2 августа. В одном старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле.

Как сообщает РПЛ, другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

РПЛ и РФС изучили различные ограничения властей и на их основе сформируют рекомендации по подготовке футболистов. Они коснутся специфики проведения индивидуальных тренировок в режиме карантина и самоизоляции, медицинского тестирования игроков. Также в документе будут прописаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов.

РПЛ разрабатывает регламент проведения матчей без зрителей.

Такой вариант рассматривается, если в регионах не снимут ограничения на проведение массовых мероприятий.

Окончательное решение будет принято Исполкомом РФС.

а что говорит уефа

УЕФА предлагает национальным ассоциациям и лигам рассмотреть сценарий, по которому сезон нужно будет завершить до 2 августа. В Ньоне подчёркивают необходимость доигровки чемпионатов и определения участников еврокубков по спортивному принципу.

Лигам предложили разработать календари текущего и следующего чемпионатов так, чтобы 3 августа уже передать в УЕФА список участников еврокубков сезона-2020/21. Для клубов РПЛ отбор в европейских турнирах начинается со второго отборочного раунда, который пока намечен на 11−13 августа.

УЕФА рекомендует национальным ассоциациям и лигам определиться с вариантами продолжения сезона до 25 мая.

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