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В Тульской области зафиксировано 66 новых случаев коронавируса
Фото из архива MySlo

В Тульской области зафиксировано 66 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших увеличилось до 644.

За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 6361. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В Тульской области зафиксировано ещё 66 случаев заболевания. Таким образом, общее число заболевших в регионе по состоянию на 12.00 26 апреля достигло 644.

Сюжет: Коронавирус
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