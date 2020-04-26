В Тульской области зафиксировано 66 новых случаев коронавируса

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За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 6361. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В Тульской области зафиксировано ещё 66 случаев заболевания. Таким образом, общее число заболевших в регионе по состоянию на 12.00 26 апреля достигло 644.