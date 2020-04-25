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Распространение COVID-19 в Тульской области: актуальная карта на 25 апреля

Распространение COVID-19 в Тульской области: актуальная карта на 25 апреля

В Тульской области за сутки выявлено 73 новых случая, из них 11 – среди контингента УФСИН.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию о  том, у жителей каких населенных пунктов региона подтвержден коронавирус.

Напомним, на сегодняшний день у нас зафиксирован 578 случаев.

  • Тула — 228,
  • Киреевский район — 35,
  • Заокский район — 33,
  • Щекинский район — 33,
  • Новомосковский район — 29,
  • Веневский район — 29,
  • Тепло-Огаревский район — 24,
  • Белевский район — 25,
  • Узловский район— 20,
  • Донской — 19,
  • Ясногорский район — 14,
  • Кимовский район — 13,
  • Ефремовский район — 13,
  • Алексинский район — 12,
  • Богородицкий район — 9,
  • Плавский район — 5,
  • Суворовский район — 5,
  • Куркинский район — 4,
  • Каменский район — 2,
  • Одоевский район — 1.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:02 +4
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