Распространение COVID-19 в Тульской области: актуальная карта на 25 апреля
В Тульской области за сутки выявлено 73 новых случая, из них 11 – среди контингента УФСИН.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию о том, у жителей каких населенных пунктов региона подтвержден коронавирус.
Напомним, на сегодняшний день у нас зафиксирован 578 случаев.
- Тула — 228,
- Киреевский район — 35,
- Заокский район — 33,
- Щекинский район — 33,
- Новомосковский район — 29,
- Веневский район — 29,
- Тепло-Огаревский район — 24,
- Белевский район — 25,
- Узловский район— 20,
- Донской — 19,
- Ясногорский район — 14,
- Кимовский район — 13,
- Ефремовский район — 13,
- Алексинский район — 12,
- Богородицкий район — 9,
- Плавский район — 5,
- Суворовский район — 5,
- Куркинский район — 4,
- Каменский район — 2,
- Одоевский район — 1.
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