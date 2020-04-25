Распространение COVID-19 в Тульской области: актуальная карта на 25 апреля

В Тульской области за сутки выявлено 73 новых случая, из них 11 – среди контингента УФСИН.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию о том, у жителей каких населенных пунктов региона подтвержден коронавирус. Напомним, на сегодняшний день у нас зафиксирован 578 случаев. Тула — 228,

Киреевский район — 35,

Заокский район — 33,

Щекинский район — 33,

Новомосковский район — 29,

Веневский район — 29,

Тепло-Огаревский район — 24,

Белевский район — 25,

Узловский район— 20,

Донской — 19,

Ясногорский район — 14,

Кимовский район — 13,

Ефремовский район — 13,

Алексинский район — 12,

Богородицкий район — 9,

Плавский район — 5,

Суворовский район — 5,

Куркинский район — 4,

Каменский район — 2,

Одоевский район — 1.