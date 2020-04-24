Три месяца тульские предприниматели не будут платить за аренду областного имущества

24 апреля правительство Тульской области приняло постановление о расширении мер по поддержке пользователей объектами государственного имущества Тульской области.

Ранее на федеральном уровне предпринимателям, включенным в единый реестр субъектов МСП, была предоставлена отсрочка уплаты по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну РФ (в том числе земельных участков), за апрель – июнь 2020 г. на срок не позднее 31 декабря 2021 года.

Кроме того, для арендаторов, работающих в сферах авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туриндустрии, гостиничного бизнеса, общественного питания, а также для организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, выставочного бизнеса, бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские, салоны красоты), предусматривается освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (в том числе земельных участков), за апрель – июнь 2020 г.

Вместе с тем правительство Тульской области приняло решение расширить перечень арендаторов областного имущества (за исключением земельных участков), которым будет оказана поддержка.

Арендаторов, работающих в сферах, определенных указом губернатора наиболее пострадавшими в результате распространения коронавируса, освободят от уплаты арендных платежей за апрель–июнь 2020 г. по договорам аренды государственного имущества, не только находящегося в государственной казне Тульской области, но и закрепленного за учреждениями/предприятиями на праве оперативного управления/хозяйственного ведения (за исключением земельных участков).

Также предусмотрено освободить от платы за указанный период владельцев нестационарных торговых объектов, расположенных на территории парков и общественных пространств, посещение которых приостановлено указом губернатора Тульской области.

Важно отметить, что на региональном уровне такие меры доступны всем малым и средним предпринимателям, а не только тем, кто включен в единый реестр субъектов МСП.

Предприниматели также могут воспользоваться отсрочкой арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и уплатить ее равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды, в 2021 году, или на иных условиях по согласованию сторон.

Освобождение от арендной платы и ее отсрочка, а также порядок ее внесения будут определены по заявлениям путем заключения дополнительного соглашения.

Органам местного самоуправления Тульской области также рекомендовано предусмотреть аналогичные меры поддержки для пользователей муниципального имущества.