Спецпроект Myslo «Лица Победы»: Расскажи о своих героях!
Приближается особый праздник – 75-я годовщина Победы.
9 Мая — особенный день для ветеранов Великой Отечественной войны. Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь!
А еще у нас есть проект «Дневники войны», в котором мы публикуем истории, описанные в солдатских письмах. Если в вашем семейном архиве сохранились такие уникальные письма, фотографии, дневники родных, присылайте их нам на почту news@myslo.ru или приносите по адресу: Тула, пр. Ленина, 116, редакция «Слободы». Тел. 57−07−07, доб. 234. Все письма и фото будут вам обязательно возвращены.
Напомним, что в этом году 9 мая в Тульской области шествие «Бессмертный полк» не состоится. Поэтому приглашаем туляков поучаствовать в наших виртуальных спецпроектах. Пусть все узнают о вашем герое!
как найти информацию о своем герое
Для этих целей существует несколько специализированных ресурсов. Вам нужно знать как минимум фамилию и имя воевавшего.
Посетите сайты:
- «Мемориал»,
- «Память народа»,
- «Подвиг народа»,
- «Мой полк»,
- база данных центра документации при Объединении «Саксонские мемориалы».
Также можно составить письменный запрос в архив. Например, в Центральный архив
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