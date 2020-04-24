Изображение HOerwin56 с сайта Pixabay
В Тульской области воры проломили стену гаража ради скутера
Помимо транспортного средства добычей преступников стало зарядное устройство для аккумулятора.
В Новомосковске Тульской области сотрудники полиции раскрыли кражу из гаража местного жителя. Преступники проломили стену постройки и похитили оттуда скутер, а также зарядное устройство для аккумулятора.
«Длительное время не посещавший свой гараж законный владелец скутера обнаружил следы кражи и обратился в полицию. Нанесенный ущерб составил 29 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска изобличили в краже 19-летнего безработного ранее судимого местного жителя и его подельника. Оба доставлены для разбирательства, похищенное обнаружено и изъято.
Сейчас в отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
Другие статьи по темам
Событие