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В Тульской области воры проломили стену гаража ради скутера
Изображение HOerwin56 с сайта Pixabay

В Тульской области воры проломили стену гаража ради скутера

Помимо транспортного средства добычей преступников стало зарядное устройство для аккумулятора.

В Новомосковске Тульской области сотрудники полиции раскрыли кражу из гаража местного жителя. Преступники проломили стену постройки и похитили оттуда скутер, а также зарядное устройство для аккумулятора.
 
«Длительное время не посещавший свой гараж законный владелец скутера обнаружил следы кражи и обратился в полицию. Нанесенный ущерб составил 29 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска изобличили в краже 19-летнего безработного ранее судимого местного жителя и его подельника. Оба доставлены для разбирательства, похищенное обнаружено и изъято.
 
Сейчас в отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:13 +1
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