В Тульской области восемь новых случаев заражения COVID-19 связаны с Московским регионом
Напомним, в нашем регионе число заболевших достигло 461.
По данным регионального оперативного штаба, из 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией восемь связаны с Московской областью. Сообщается, что четверо заболевших работают в столичном регионе, еще столько же контактировали с прибывшими оттуда.
Напомним, что в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8-800-200-71-02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.
На въездах в Тульскую область стоят посты. Подробнее об этом читайте здесь.
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