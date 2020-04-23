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В Тульской области восемь новых случаев заражения COVID-19 связаны с Московским регионом

В Тульской области восемь новых случаев заражения COVID-19 связаны с Московским регионом

Напомним, в нашем регионе число заболевших достигло 461.

По данным регионального оперативного штаба, из 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией восемь связаны с Московской областью. Сообщается, что четверо заболевших работают в столичном регионе, еще столько же контактировали с прибывшими оттуда.

Напомним, что в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8-800-200-71-02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.

На въездах в Тульскую область стоят посты. Подробнее об этом читайте здесь.

Сюжет: Коронавирус
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