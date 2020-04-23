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Японцы выпустили первый 3D-мультик про крокодила Гену и Чебурашку
Скрин из видео.

Японцы выпустили первый 3D-мультик про крокодила Гену и Чебурашку

О премьере сообщил официальный сайт японского Чебурашки.

3D-мультик «Чебурашка Томодачи Мицукета» («Чебурашка. Я нашел друга») вышел к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке.
 
В мультике герои носят те же имена, что и в оригинале. Японская озвучка очень забавна, а сюжет простой и понятный без перевода. 
 
 
Вышла лишь первая часть мультика, рассказывающая о знакомстве героев (да-да, ящик с апельсинами там тоже присутствует, только грузчика нет). Герои в точности повторяют советских кукольных. Создатели обещают и другие серии «аниме» (именно так они его и анонсировали).

 

В 2003 году на Токийской международной ярмарке анимации японцы приобрели у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о Чебурашке до 2023 года.

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:55 +1
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