Японцы выпустили первый 3D-мультик про крокодила Гену и Чебурашку

3D-мультик «Чебурашка Томодачи Мицукета» («Чебурашка. Я нашел друга») вышел к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке.

В мультике герои носят те же имена, что и в оригинале. Японская озвучка очень забавна, а сюжет простой и понятный без перевода.

Вышла лишь первая часть мультика, рассказывающая о знакомстве героев (да-да, ящик с апельсинами там тоже присутствует, только грузчика нет). Герои в точности повторяют советских кукольных. Создатели обещают и другие серии «аниме» (именно так они его и анонсировали).