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В Тульской области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области зафиксировано 25 новых случаев коронавируса

Такие данные сообщил региональный оперативный штаб. Таким образом число заболевших у нас достигло 461.

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о регистрации 25 новых случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших жители Тулы, Новомосковска, а также Щекинского, Киреевского, Узловского, Веневского, Заокского и Ясногорского районов.

Из них четыре человека работают в столичном регионе, четыре человека контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились после контакта с заболевшими ранее. Все пациенты своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России подтверждено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 47,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 471 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

Сюжет: Коронавирус
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