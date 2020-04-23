Туляк развел в Центральном парке костер, чтобы согреться

Туляк получил крупный штраф за то, что развел костер в Центральном парке города. Инцидент случился 16 апреля. Мужчина знал, что в соответствии с указом губернатора вход на территорию парков запрещен, но решил проигнорировать это, потому что… замерз.

Как позже нарушитель пояснил в суде, он разжег костер, чтобы согреться — ему стало холодно, так как он был легко одет.

Советский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в 29 тысяч рублей.

буква закона

Своими действиями туляк нарушил ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

Напомним, что в соответствии с указом губернатора посещение парков и общественных мест в регионе запрещено. Перечень мест можно посмотреть здесь (МО г. Тула) и здесь (Тульская область).