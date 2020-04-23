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В Тульской области открыт набор медиков с зарплатой в 250 тыс. рублей для лечения больных COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области открыт набор медиков с зарплатой в 250 тыс. рублей для лечения больных COVID-19

Трудоустройство временное — на срок до 5 месяцев.

Кадровая служба министерства здравоохранения Тульской области открыла дополнительный набор медперсонала для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Сообщается, что трудоустройство временное — на срок до 5 месяцев.

Предусмотрена работа в инфекционных отделениях, в том числе в грязной зоне, в напряженном графике сутки через сутки. Для защиты медицинского персонала и сокращения контактов все поступившие на работу будут обеспечены проживанием и питанием на весь срок действия контракта.

Обязательные требования к соискателям — наличие действующих сертификатов и стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

Для устройства на работу необходимо отправить заявку на электронную почту medicine71@tularegion.ru с приложением резюме и копий документов, подтверждающих квалификацию. После подачи заявки необходимо пройти онлайн-собеседование для подтверждения компетенций в предполагаемой должности.

Требуются:

  • врачи-инфекционисты — з/п 250 тыс. рублей в месяц,
  • анестезиологи-реаниматологи — з/п 250 тыс. рублей в месяц,
  • врачи-пульмонологи — з/п 250 тыс. рублей в месяц,
  • эпидемиологи — 180 тыс. рублей в месяц,
  • медсестры анестезии — 120 тыс. рублей в месяц и другие специалисты.

Смены: сутки через сутки, минимум 15 смен. На время работы жилье предоставляется бесплатно.

Требования к медперсоналу следующие:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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