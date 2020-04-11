Какие общественные пространства закрыты в городах Тульской области: перечень
Публикуем список скверов, парков и зон отдыха.
Рассказываем, какие общественные пространства закрыты для посещения в городах Тульской области до 19 апреля в соответствии с новым Указом губернатора. Подробнее с текстом документа можно ознакомиться здесь.
МО город Алексин
- сквер Подкова — ул. Генерала Короткова, 9 и ул. Дубравная, 40
- территория, прилегающая к пруду в мкр. «Шахтерский»
- сквер Ратной Славы — ул. Советская, 32
- сквер на площади Свободы
- Липовый сквер — ул. Здоровья, 9/15 и ул. 50 лет Октября, 19
- сквер Березовая аллея — ул. 50 лет Октября, 2
- пляж Ассоль — ул. Нижняя Приокская
- сквер участникам локальных войн и военных конфликтов на ул. Радбужской
- лесной участок пл. 20 га, расположенный в кварталах 25 (выделы — 4, 7, 8, 9, 16) и 26 (выделы — 10, 11, 12, 13, 14) Алексинской дачи Городского участкового лесничества Алексинского лесничества — Алексин-Бор
- парк Жалка — ул. Сосновая, 1 и ул. Центральная, 11
- сквер на ул. Арматурной
- территория у ДК «АЗТПА» — ул. Южная, 11
- парк «Химик» — ул. Мира
- территория у МБУ КДЦ им. Бондаря — ул. Мира, 19
- сквер у дома №15 по ул. Ленина
- парк «Петровское» — ул. Металлистов
- территория, прилегающая к пруду, — ул. Чехова
- территория сквера напротив ДК им. Чехова
МО город Донской
- Комсомольский парк — ул. Новая
- Юбилейный парк — ул. Октябрьская
- парк Победы — ул. Октябрьская
- сквер ДК имени Молодцова — ул. Октябрьская
- сквер на ул. Кирова
- парк имени Крылова — мкр. Северо-Задонск, ул. Горького
МО город Ефремов
- Набережная реки Красивая Меча
-
сквер
В. М. Мясищева— ул. Свердлова
- сквер «Комсомольский» — ул. Свердлова
- пляж на ул. Дачной
-
парк им.
И. А. Бунина— Тульское шоссе
- сквер «Солнечный» — ул. Ленина
- сквер — ул. Лермонтова
- сквер — ул. Ленина
- площадь ММЦ «Октябрьский» — ул. Мира
- Городская роща — Комсомольская
МО город Новомосковск
- сквер «Возрождение» — ул. Транспортная
- сквер «Гостиный дворик» — ул. Комсомольская
- Урванский лесопарк — ул. Кукунина
- парк им. 60-летия СССР — ул. Дружбы, ул. Седова, Донской проезд
- парк Березовая роща — ул. Березовая
- Пушкинский сквер — ул. Октябрьская
- сквер «Семья» — ул. Октябрьская
- сквер им. 30-летия ВЛКСМ — ул. Комсомольская, ул. Свердлова
- площадь, прилегающая к МБУК «Сокольнический ДК»
- набережная у плотины — ул. Трудовые Резервы
МО Богородицкий район
-
сквер им.
А. С. Пушкина— ул. Урицкого
- Афганский сквер – пересечение ул. Урицкого и пер. Урицкого
- сквер Ликвидаторов аварии на ЧАЭС — ул. Коммунаров
- парк культуры и отдыха — ул. Пролетарская
МО Веневский район
- сквер на площади Ильича
- сквер «Город воинской доблести» — пл. Ильича
- сквер у железнодорожного вокзала города Венева
- парк культуры и отдыха имени Стихарева
- зона отдыха на реке Веневка, пляж
- урочище святого источника «12 ключей» — берег р. Веневка за Зарайским мостом
- зона отдыха (парк) поселка Метростроевский — д. Свиридово
МО Заокский район
- сквер «Комсомольский парк» — п. Заокский, ул. Северная
- сквер возле Школьных прудов — ул. Северная
МО Кимовский район
- МУ «Стадион» — ул. Стадионная, 1
- сквер Трудовой славы — между ул. Толстого и ул. Бессолова
- Центральный парк культуры и отдыха — ул. Парковая
-
сквер Центральный — ул. Мичурина, за зданием
администрации МО Кимовскийрайон
МО Киреевский район
- пляжная зона на территории Киреевского городского парка культуры и отдыха
- Мемориальный сквер (аллея Героев и братская могила) — ул. Зеленая и ул. Торговая
- Набережная — мкр. Брусяновский
- парк в городе Липки — ул. Советская, 17-а
- парк в Болохово — ул. Мира и ул. Первомайская
- пляж в п. Красный Яр
МО Куркинский район
- парк культуры и отдыха п. Куркино
- пляж в с. Орловка
МО Плавский район
- сквер Сергия Радонежского — ул. Коммунаров
- парк им. 40-летия Октября — ул. Парковая
- сквер Памяти воинов-интернационалистов — ул. Октябрьская
- парк 50-летия Победы — ул. Матвеева
- Гагаринский сквер — пл. Свободы
- городской пляж — ул. Красная
-
стадион
МАУ МО Плавскийрайон «ФОК»
- площадь Октябрьской Революции
МО Суворовский район
- парк культуры и отдыха — ул. Парковая
- детский парк — между ул. Ленина и ул. Толстого
- аллея Мужества — ул. Ленина
- городской пляж — берег Черепетского водохранилища
- зона отдыха «Байкал» — ул. Садовая
- детский городок на Дворцовой площади
- стадион «Энергия» — ул. Ленинского Юбилея
- зона отдыха «Соборная гора» — Чекалин, Соборная гора
- пляж г. Чекалина
- сквер Александра Чекалина
- пляж п. Центральный — берег Черепетского водохранилища
- пляж п. Песоченский
- пляж д. Гущино
- сквер около ДК пос. Центральный
- пляж п. Ханино
- пляж «Березовский» — с. Березово, озеро
МО Тепло-Огаревский район
- парк культуры и отдыха — п. Теплое, ул. Советская, 40
- березовая роща — ул. Первомайская
МО Узловский район
- сквер Шахтерской славы им. Кузякина — ул. Горняцкая
- сквер им. Медведева — ул. Мира
- территория бывшего Ушаковского разреза (Романцевские горы) между д. Кондуки, д. Волково, д. Ушаково
МО Щекинский район
- парк Лесная поляна — ул. Гагарина
- парк МБУК «Городской дворец культуры» — ул. Ленина, 15
- парк «Старый парк» — ул. Советская
- сквер «40-летия основания Щекино» — ул. Ленина
- сквер Космонавтов — ул. Ясная
- сквер у детской больницы — ул. Лукашина
- Городской сквер — Советск, площадь Советов, в районе дома № 1
- стадион им. Холодкова — Советск, ул. Парковая, 2
- муниципальный пляж — Советск, в районе Щекинского водохранилища
- парковая зона отдыха — п. Первомайский, ул. Комсомольская
- площадь им. Улитина — п. Первомайский, пл. Улитина
- парк п. Лазарево — п. Лазарево, ул. Парковая
- уличный ФОК «Газпром-детям» — п. Ломинцевский, ул. Луговая
- зона отдыха «Старина» — д. Малые Озерки
- сквер возле ДК — с. Крапивна, между ул. Советская и ул. Коммунаров
МО Ясногорский район
- городской парк — ул. Горького
- зона отдыха «Волгодон» (пруд) — около д. Федяшево, пруд Волгодон
- зона отдыха «Осетрово» (пруд) — пруд около д. Бураково
Какие общественные пространства закрыты в Туле, читайте здесь.
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