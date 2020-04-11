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Какие общественные пространства закрыты в городах Тульской области: перечень

Какие общественные пространства закрыты в городах Тульской области: перечень

Публикуем список скверов, парков и зон отдыха.

Рассказываем, какие общественные пространства закрыты для посещения в городах Тульской области до 19 апреля в соответствии с новым Указом губернатора. Подробнее с текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

МО город Алексин

  • сквер Подкова — ул. Генерала Короткова, 9 и ул. Дубравная, 40
  • территория, прилегающая к пруду в мкр. «Шахтерский»
  • сквер Ратной Славы — ул. Советская, 32
  • сквер на площади Свободы
  • Липовый сквер — ул. Здоровья, 9/15 и ул. 50 лет Октября, 19
  • сквер Березовая аллея — ул. 50 лет Октября, 2
  • пляж Ассоль — ул. Нижняя Приокская
  • сквер участникам локальных войн и военных конфликтов на ул. Радбужской
  • лесной участок пл. 20 га, расположенный в кварталах 25 (выделы — 4, 7, 8, 9, 16) и 26 (выделы — 10, 11, 12, 13, 14) Алексинской дачи Городского участкового лесничества Алексинского лесничества — Алексин-Бор
  • парк Жалка — ул. Сосновая, 1 и ул. Центральная, 11
  • сквер на ул. Арматурной
  • территория у ДК «АЗТПА» — ул. Южная, 11
  • парк «Химик» — ул. Мира
  • территория у МБУ КДЦ им. Бондаря — ул. Мира, 19
  • сквер у дома №15 по ул. Ленина
  • парк «Петровское» — ул. Металлистов
  • территория, прилегающая к пруду, — ул. Чехова
  • территория сквера напротив ДК им. Чехова

МО город Донской

  • Комсомольский парк — ул. Новая
  • Юбилейный парк — ул. Октябрьская
  • парк Победы — ул. Октябрьская
  • сквер ДК имени Молодцова — ул. Октябрьская
  • сквер на ул. Кирова
  • парк имени Крылова — мкр. Северо-Задонск, ул. Горького

МО город Ефремов

  • Набережная реки Красивая Меча
  • сквер В. М. Мясищева — ул. Свердлова
  • сквер «Комсомольский» — ул. Свердлова
  • пляж на ул. Дачной
  • парк им. И. А. Бунина — Тульское шоссе
  • сквер «Солнечный» — ул. Ленина
  • сквер — ул. Лермонтова
  • сквер — ул. Ленина
  • площадь ММЦ «Октябрьский» — ул. Мира
  • Городская роща — Комсомольская

МО город Новомосковск

  • сквер «Возрождение» — ул. Транспортная
  • сквер «Гостиный дворик» — ул. Комсомольская
  • Урванский лесопарк — ул. Кукунина
  • парк им. 60-летия СССР — ул. Дружбы, ул. Седова, Донской проезд
  • парк Березовая роща — ул. Березовая
  • Пушкинский сквер — ул. Октябрьская
  • сквер «Семья» — ул. Октябрьская
  • сквер им. 30-летия ВЛКСМ — ул. Комсомольская, ул. Свердлова
  • площадь, прилегающая к МБУК «Сокольнический ДК»
  • набережная у плотины — ул. Трудовые Резервы

МО Богородицкий район

  • сквер им. А. С. Пушкина — ул. Урицкого
  • Афганский сквер – пересечение ул. Урицкого и пер. Урицкого
  • сквер Ликвидаторов аварии на ЧАЭС — ул. Коммунаров
  • парк культуры и отдыха — ул. Пролетарская

МО Веневский район

  • сквер на площади Ильича
  • сквер «Город воинской доблести» — пл. Ильича
  • сквер у железнодорожного вокзала города Венева
  • парк культуры и отдыха имени Стихарева
  • зона отдыха на реке Веневка, пляж
  • урочище святого источника «12 ключей» — берег р. Веневка за Зарайским мостом
  • зона отдыха (парк) поселка Метростроевский — д. Свиридово

МО Заокский район

  • сквер «Комсомольский парк» — п. Заокский, ул. Северная
  • сквер возле Школьных прудов — ул. Северная

МО Кимовский район

  • МУ «Стадион» — ул. Стадионная, 1
  • сквер Трудовой славы — между ул. Толстого и ул. Бессолова
  • Центральный парк культуры и отдыха — ул. Парковая
  • сквер Центральный — ул. Мичурина, за зданием администрации МО Кимовский район

МО Киреевский район

  • пляжная зона на территории Киреевского городского парка культуры и отдыха
  • Мемориальный сквер (аллея Героев и братская могила) — ул. Зеленая и ул. Торговая
  • Набережная — мкр. Брусяновский
  • парк в городе Липки — ул. Советская, 17-а
  • парк в Болохово — ул. Мира и ул. Первомайская
  • пляж в п. Красный Яр

МО Куркинский район

  • парк культуры и отдыха п. Куркино
  • пляж в с. Орловка

МО Плавский район

  • сквер Сергия Радонежского — ул. Коммунаров
  • парк им. 40-летия Октября — ул. Парковая
  • сквер Памяти воинов-интернационалистов — ул. Октябрьская
  • парк 50-летия Победы — ул. Матвеева
  • Гагаринский сквер — пл. Свободы
  • городской пляж — ул. Красная
  • стадион МАУ МО Плавский район «ФОК»
  • площадь Октябрьской Революции

МО Суворовский район

  • парк культуры и отдыха — ул. Парковая
  • детский парк — между ул. Ленина и ул. Толстого
  • аллея Мужества — ул. Ленина
  • городской пляж — берег Черепетского водохранилища
  • зона отдыха «Байкал» — ул. Садовая
  • детский городок на Дворцовой площади
  • стадион «Энергия» — ул. Ленинского Юбилея
  • зона отдыха «Соборная гора» — Чекалин, Соборная гора
  • пляж г. Чекалина
  • сквер Александра Чекалина
  • пляж п. Центральный — берег Черепетского водохранилища
  • пляж п. Песоченский
  • пляж д. Гущино
  • сквер около ДК пос. Центральный
  • пляж п. Ханино
  • пляж «Березовский» — с. Березово, озеро

МО Тепло-Огаревский район

  • парк культуры и отдыха — п. Теплое, ул. Советская, 40
  • березовая роща — ул. Первомайская

МО Узловский район

  • сквер Шахтерской славы им. Кузякина — ул. Горняцкая
  • сквер им. Медведева — ул. Мира
  • территория бывшего Ушаковского разреза (Романцевские горы) между д. Кондуки, д. Волково, д. Ушаково

МО Щекинский район

  • парк Лесная поляна — ул. Гагарина
  • парк МБУК «Городской дворец культуры» — ул. Ленина, 15
  • парк «Старый парк» — ул. Советская
  • сквер «40-летия основания Щекино» — ул. Ленина
  • сквер Космонавтов — ул. Ясная
  • сквер у детской больницы — ул. Лукашина
  • Городской сквер — Советск, площадь Советов, в районе дома № 1
  • стадион им. Холодкова — Советск, ул. Парковая, 2
  • муниципальный пляж — Советск, в районе Щекинского водохранилища
  • парковая зона отдыха — п. Первомайский, ул. Комсомольская
  • площадь им. Улитина — п. Первомайский, пл. Улитина
  • парк п. Лазарево — п. Лазарево, ул. Парковая
  • уличный ФОК «Газпром-детям» — п. Ломинцевский, ул. Луговая
  • зона отдыха «Старина» — д. Малые Озерки
  • сквер возле ДК — с. Крапивна, между ул. Советская и ул. Коммунаров

МО Ясногорский район

  • городской парк — ул. Горького
  • зона отдыха «Волгодон» (пруд) — около д. Федяшево, пруд Волгодон
  • зона отдыха «Осетрово» (пруд) — пруд около д. Бураково
 

Какие общественные пространства закрыты в Туле, читайте здесь.

 

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