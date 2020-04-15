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В Туле ещё 14 общественных пространств закрыли для посетителей

В Туле ещё 14 общественных пространств закрыли для посетителей

Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора Тульской области.

В Тульской области расширен список мест, закрытых для посещения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Он пополнился 14 новыми адресами. Все они находятся на территории областного центра.

Центральный округ:

  • Сквер «Коммунарам» (пересечение пр-та Ленина и ул. Гоголевской),
  • Сквер «Тулякам-героям – слава!» (пр-т Ленина, д. 63),
  • Сквер русско-армянской дружбы (Пушкинский пр-д, д. 2),
  • Мемориал «Тулякам, ушедшим в бессмертие» (п. Менделеевский),
  • Сквер «Новоселов» (пос. 2-й Западный),
  • Сквер «60-летие Победы в Великой Отечественной войне» (п. Южный),
  • Сквер возле дома № 112 по ул. Советской,
  • Сквер «Комсомольский» (пересечение ул. Староникитской и Оборонной),
  • Территория творческого индустриального кластера «Октава»,

Зареченский округ:

  • Сквер в пос. Горелки (бывший пионерлагерь «Левша»),

Привокзальный округ:

  • Сквер у памятного знака железнодорожникам – участникам Великой Отечественной войны (пересечение ул. Демонстрации и Дм. Ульянова),
  • Сквер у памятного знака «Здесь проходил передний край обороны Тулы в ноябре-декабре 1941 года» (ул. М. Жукова, д. 6),

Советский округ:

  • Сквер «Славянский бульвар» (территория, ограниченная улицами Болдина, Мира и Белкина),
  • Ротонда на ул. Советской (набережная Упы, напротив «Туламашзавода»).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:08 +2
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