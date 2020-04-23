Выжить в условиях пандемии: полезные сервисы для тульских предпринимателей
Куда обращаться за получением помощи, кто ответит на возникающие вопросы и где ознакомиться с актуальной нормативной базой?
Myslo подготовил обзор сервисов и порталов, которые помогут ответить на многие вопросы предпринимателей, в одночасье оказавшихся в непростой ситуации.
1. Чат предпринимателей Тульской области
Кроме этого есть возможность лично связаться с руководителями данного сектора и уточнить в личной переписке те или иные нюансы работы своего бизнеса.
На данный момент в чате уже более 1600 человек. Ссылка на чат: t.me/biznesnapozitive
2. Сайт мойбизнестула.рф
Сайт мойбизнестула.рф аккумулирует не только актуальную информацию о мерах поддержки предпринимателей, но и позволяет подать заявку на получение займов, кредитов, субсидий, льготную аренду, помощь в оформлении технической документации и многое другое.
Также на нем всегда можно узнать о проведении различных обучающих вебинаров.
3. Сайт налоговой службы
На нем оперативно публикуются все последние нововведения, связанные с налогообложением, принимаемые Правительством РФ и правительством Тульской области.
Помимо актуальной информации сайт www.nalog.ru предлагает налогоплательщикам получить более 50 услуг в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика.
4. Перечень предпринимателей, имеющих право на поддержку в связи с COVID-19
Сервис размещен на базе сайте ФНС и позволяет получать информацию о налогоплательщиках, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, относимых к заинтересованным лицам в соответствии с Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и страховых взносов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409.
5. Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации
Сайт npatula.ru – это официальная площадка для размещения принимаемых на региональном уровне документов. Тут можно ознакомиться с оригиналами постановления, распоряжений губернатора, министерств, комитетов, правительства Тульской области и др.
6. Телеграм-канал МойбизнесТула
На этом канале оперативно дублируется нормативная база, касающаяся предпринимателей Тульской области.