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Выжить в условиях пандемии: полезные сервисы для тульских предпринимателей

Выжить в условиях пандемии: полезные сервисы для тульских предпринимателей

Куда обращаться за получением помощи, кто ответит на возникающие вопросы и где ознакомиться с актуальной нормативной базой?

Myslo подготовил обзор сервисов и порталов, которые помогут ответить на многие вопросы предпринимателей, в одночасье оказавшихся в непростой ситуации. 

1. Чат предпринимателей Тульской области

Такой чат создан в мессенджере Telegram. В нем можно задать любые вопросы, касающиеся особенностей налогообложения, правил работы, мер поддержки и многие другие. Ответы дают сотрудники и руководитель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области Вячеслав Романов, а также председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Михаил Глухов.
 

Кроме этого есть возможность лично связаться с руководителями данного сектора и уточнить в личной переписке те или иные нюансы работы своего бизнеса.

На данный момент в чате уже более 1600 человек. Ссылка на чат: t.me/biznesnapozitive 

2. Сайт мойбизнестула.рф

Сайт мойбизнестула.рф аккумулирует не только актуальную информацию о мерах поддержки предпринимателей, но и позволяет подать заявку на получение займов, кредитов, субсидий, льготную аренду, помощь в оформлении технической документации и многое другое.

Также на нем всегда можно узнать о проведении различных обучающих вебинаров.

3. Сайт налоговой службы 

На нем оперативно публикуются все последние нововведения, связанные с налогообложением, принимаемые Правительством РФ и правительством Тульской области. 

Помимо актуальной информации сайт www.nalog.ru предлагает налогоплательщикам получить более 50 услуг в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика. 

4. Перечень предпринимателей, имеющих право на поддержку в связи с COVID-19

Сервис размещен на базе сайте ФНС и позволяет получать информацию о налогоплательщиках, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, относимых к заинтересованным лицам в соответствии с Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и страховых взносов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409.

5. Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации

Сайт npatula.ru – это официальная площадка для размещения принимаемых на региональном уровне документов. Тут можно ознакомиться с оригиналами постановления, распоряжений губернатора, министерств, комитетов, правительства Тульской области и др.

6. Телеграм-канал МойбизнесТула

На этом канале оперативно дублируется нормативная база, касающаяся предпринимателей Тульской области.

Ссылка на канал.

 

 

Сюжет: Бизнес, живи!
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