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В 86 населенных пунктах Тульской области есть коронавирус: актуальная карта на 23 апреля

В 86 населенных пунктах Тульской области есть коронавирус: актуальная карта на 23 апреля

На сегодняшний день в регионе зарегистрирован 461 случай заражения COVID-19.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден коронавирус. Напомним, на сегодняшний день у нас зафиксирован 461 случай.

Статистика такова:

  • МО город Тула — 200,
  • Алексинский район — 11,
  • Донской — 18,
  • Ефремовский район — 11,
  • Заокский район — 15,
  • Куркинский район — 2,
  • Каменский район — 2,
  • Кимовский район — 13,
  • Новомосковский район — 19,
  • Богородицкий район — 8,
  • Тепло-Огаревский район — 24,
  • Плавский район — 5,
  • Суворовский район — 5,
  • Узловский район— 15,
  • Ясногорский район — 14,
  • Щекинский район — 25,
  • Киреевский район — 29,
  • Веневский район — 27,
  • Белевский район — 17,
  • Одоевский район — 1.

Детализация по населенным пунктам:

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