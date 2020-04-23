В 86 населенных пунктах Тульской области есть коронавирус: актуальная карта на 23 апреля

На сегодняшний день в регионе зарегистрирован 461 случай заражения COVID-19.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден коронавирус. Напомним, на сегодняшний день у нас зафиксирован 461 случай.

Статистика такова:

МО город Тула — 200,

Алексинский район — 11,

Донской — 18,

Ефремовский район — 11,

Заокский район — 15,

Куркинский район — 2,

Каменский район — 2,

Кимовский район — 13,

Новомосковский район — 19,

Богородицкий район — 8,

Тепло-Огаревский район — 24,

Плавский район — 5,

Суворовский район — 5,

Узловский район— 15,

Ясногорский район — 14,

Щекинский район — 25,

Киреевский район — 29,

Веневский район — 27,

Белевский район — 17,

Одоевский район — 1.

Детализация по населенным пунктам: