В 86 населенных пунктах Тульской области есть коронавирус: актуальная карта на 23 апреля
На сегодняшний день в регионе зарегистрирован 461 случай заражения COVID-19.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден коронавирус. Напомним, на сегодняшний день у нас зафиксирован 461 случай.
Статистика такова:
- МО город Тула — 200,
- Алексинский район — 11,
- Донской — 18,
- Ефремовский район — 11,
- Заокский район — 15,
- Куркинский район — 2,
- Каменский район — 2,
- Кимовский район — 13,
- Новомосковский район — 19,
- Богородицкий район — 8,
- Тепло-Огаревский район — 24,
- Плавский район — 5,
- Суворовский район — 5,
- Узловский район— 15,
- Ясногорский район — 14,
- Щекинский район — 25,
- Киреевский район — 29,
- Веневский район — 27,
- Белевский район — 17,
- Одоевский район — 1.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:38, 54 9452 3
сегодня, в 10:25, 77 4759 0
сегодня, в 09:29, 64 5148 1
вчера, в 17:50, 202 11804 -57
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