Центральный парк Тулы замер в ожидании конца пандемии: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

Из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в Туле уже несколько недель закрыты парки и общественные пространства.

Но, несмотря ни на что, жизнь продолжаются. В ЦПКиО имени Белоусова утки расширили свои владения, собаки со щенками гуляют по аллеям, как ни в чём ни бывало.

У каждого из нас многое связано с Центральным парком – здесь мы встречались с друзьями, катались на велосипедах. Многие, благодаря парковому колесу обозрения, впервые увидели родной город с высоты птичьего полёта.

Все мы обязательно вернёмся сюда – и когда всё это закончится, когда все ограничения будут сняты, каждый из нас будет ещё сильнее ценить простые радости жизни – прогулку по парку с друзьями, огромный «моток» сладкой ваты и шорох велосипедных шин по мокрому асфальту.

Смотрим, вспоминаем и надеемся на лучшее. Напоминаем, что на опустевший Пролетарский парк можно посмотреть здесь.