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Центральный парк Тулы замер в ожидании конца пандемии: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

Центральный парк Тулы замер в ожидании конца пандемии: фоторепортаж

Фотокорреспондент Myslo Алексей Пирязев показывает, как выглядит любимое место отдыха туляков, закрытое на время действия режима повышенной готовности.

Из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в Туле уже несколько недель закрыты парки и общественные пространства.

Но, несмотря ни на что, жизнь продолжаются. В ЦПКиО имени Белоусова утки расширили свои владения, собаки со щенками гуляют по аллеям, как ни в чём ни бывало.

У каждого из нас многое связано с Центральным парком – здесь мы встречались с друзьями, катались на велосипедах. Многие, благодаря парковому колесу обозрения, впервые увидели родной город с высоты птичьего полёта.

Все мы обязательно вернёмся сюда – и когда всё это закончится, когда все ограничения будут сняты, каждый из нас будет ещё сильнее ценить простые радости жизни – прогулку по парку с друзьями, огромный «моток» сладкой ваты и шорох велосипедных шин по мокрому асфальту.

Смотрим, вспоминаем и надеемся на лучшее. Напоминаем, что на опустевший Пролетарский парк можно посмотреть здесь.  

 

Галерея
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 1
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Центральный парк Тулы без людей, Фото: 6
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 7
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 8
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Центральный парк Тулы без людей, Фото: 10
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 11
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 12
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 13
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 14
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 15
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 16
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 17
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 18
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 19
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 20
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 21
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 22
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 23
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 24
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 25
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 26
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 27
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Центральный парк Тулы без людей, Фото: 31
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 32
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 33
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 34
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 35
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 36
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 37
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 38
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 39
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 40
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 41
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 42
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 43
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 44
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 45
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 46
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 47
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 48
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 49
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 50
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 51
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 52
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 53
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 54
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 55
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 56
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 57
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 58
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 59
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 60
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 61
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 62
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 63
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 64
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 65
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 66
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 67
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 68
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 69
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 70
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 71
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 72
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 73
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 74
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 75
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 76
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 77
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 78
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 79
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 80
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 81
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 82
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 83
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 84
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 85
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 86
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 87
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 88
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 89
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 90
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 91
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 92
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 93
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 94
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 95
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 96
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 97
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 98
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 99
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 100
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 101
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 102
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 103
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 104
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 105
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 106
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 107
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 108
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 109
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 110
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 111
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 112
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 113
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 114
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 115
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 116
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 117
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 118
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 119
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 120
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 121
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 122
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 123
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 124
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 125
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 126
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 127
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 128
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 129
Центральный парк Тулы без людей, Фото: 130
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:50 +1
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