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Ко Дню Победы тульские ветераны получат продуктовые наборы
Фото из архива MySlo

Ко Дню Победы тульские ветераны получат продуктовые наборы

Алексей Дюмин провел заседание рабочей группы по празднованию 75-летия Победы.

В Тульской области из 13949 юбилейных медалей вручено 98%. Из них 802 – в торжественной обстановке, 12538 – на дому. Ветеранам, переехавшим из Тульской области, медали вручат по месту жительства. 16 ветеранов переехали в новое жильё. В Тульской области полностью ликвидирована очередь на предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной войны.

В регионе установлена материальная помощь для инвалидов и участников ВОВ – они могут получить 50 тысяч рублей на ремонт и покупку бытовой техники. Эту меру соцподдержки уже получили 590 ветеранов войны. По поручению главы региона приобретено 500 телевизоров для инвалидов и участников ВОВ.

В преддверии 9 мая ветераны получат открытки, а непосредственные участники и инвалиды войны – посылки от губернатора. Алексей Дюмин поручил расширить перечень продуктовых наборов, исходя из сложившейся ситуации:

– Люди старшего поколения сейчас находятся дома, в самоизоляции. К посылкам нужно добавить продуктовые наборы, чтобы у ветеранов было всё необходимое к празднику.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:14 0
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