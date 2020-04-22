В День Победы тульские полицейские заступят на службу вместе с героями ВОВ

В День Победы сотрудники тульской полиции будут нести службу в парадной форме, прикрепив на груди бейджик с копией штендера «Бессмертного полка» с фотографией своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые, выполняющие задачи по обеспечению безопасности и правопорядка в нашем регионе заступят на службу вместе с солдатами Победы. В пресс-службе регионального УМВД отметили, что эта акция символизирует единство с героями прошлого, непоколебимую веру в победу добра и мира.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин призвал присоединиться к тульскому строю полицейских из других регионов России, коллег из силовых структур, а также всех россиян, которые 9 мая будут выполнять служебный долг на своих рабочих местах.