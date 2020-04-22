новости
новости
Регистрация
В День Победы тульские полицейские заступят на службу вместе с героями ВОВ

В День Победы тульские полицейские заступят на службу вместе с героями ВОВ

В УМВД России по Тульской области стартует акция «В едином строю», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы сотрудники тульской полиции будут нести службу в парадной форме, прикрепив на груди бейджик с копией штендера «Бессмертного полка» с фотографией своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые, выполняющие задачи по обеспечению безопасности и правопорядка в нашем регионе заступят на службу вместе с солдатами Победы. В пресс-службе регионального УМВД отметили, что эта акция символизирует единство с героями прошлого, непоколебимую веру в победу добра и мира.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин призвал присоединиться к тульскому строю полицейских из других регионов России, коллег из силовых структур, а также всех россиян, которые 9 мая будут выполнять служебный долг на своих рабочих местах.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:10 −13
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполицияДень ПобедыБессмертный полк9 мая75-летие Великой Победы
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Центральный парк Тулы замер в ожидании конца пандемии: фоторепортаж
Центральный парк Тулы замер в ожидании конца пандемии: фоторепортаж
Электроэнергии в домах Криволучья не было из-за вмешательства посторонних лиц
Электроэнергии в домах Криволучья не было из-за вмешательства посторонних лиц
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.