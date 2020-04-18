Как выглядит закрытый Пролетарский парк: фото и видео

Согласно Указу губернатора Алексея Дюмина № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области», до 30 апреля в Туле закрыты все общественные пространства, в том числе парки.

Наш фотограф Дмитрий Дзюбин посетил Пролетарский парк на ул. Кутузова, чтобы показать, как во время режима повышенной готовности выглядит одно из самых оживлённых общественных мест Пролетарского округа.

Несмотря ни на что, жизнь продолжается – в парке растут первые весенние цветы, а для птиц подготовлены скворечники и кормушки. Смотрим, ставим плюсы, верим в лучшее и радуемся весне!