Статистика за неделю: 76 заболевших туляков работали в Москве

Фото из архива Myslo.

Напомним, что все прибывшие в Тульскую область обязаны самоизолироваться на две недели.

Согласно статистике, с 15 по 21 апреля в Тульской области было зарегистрировано 299 случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, из этого числа 76 человек работают в Москве. Кроме того, 16 человек прибыли в регион из столицы, еще семеро контактировали с москвичами.

Напомним, что всего на сегодняшний день в Тульской области зарегистрировано 384 случая заболевания COVID-19.

В соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.

На въездах в Тульскую область стоят посты. Подробнее об этом читайте здесь.