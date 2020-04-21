В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса

Региональный оперативный штаб сообщил о регистрации 75 новых случаев заболевания COVID-19 в Тульской области. Диагноз подтвердился у жителей Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Алексина, а также Щекинского, Белевского, Заокского, Богородицкого, Киреевского, Тепло-Огаревского, Кимовского, Одоевского и Ясногорского районов.

Из них 16 человек работают в столичном регионе, 7 — контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все больные своевременно изолированы.

За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.

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