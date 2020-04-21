В Туле гаишники устроили погоню за пьяным на Mercedes-Benz

Вечером 20 апреля на ул. Ложевой в Туле сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes-Benz GL350. Судя по внешним признакам, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда мужчина понял, что его не отпустят и будут оформлять за нетрезвую езду, он попытался скрыться. Стражи порядка бросились за ним в погоню.

Пытаясь уйти от преследования, водитель пробил левое переднее колесо и автомобиль начало мотать из стороны в сторону. Мужчина не смог оторваться от экипажа ДПС, который настиг его на ул. 2-я Криволученская.

По словам очевидцев, водитель был настолько пьян, что буквально выпал со своего сиденья на дорогу.

«В отношении водителя составлены четыре административных материала: за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД, дважды за проезд на запрещающий сигнал светофора и еще один за отказ от прохождения освидетельствование на состояние опьянения», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.