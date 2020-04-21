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В Туле гаишники устроили погоню за пьяным на Mercedes-Benz

В Туле гаишники устроили погоню за пьяным на Mercedes-Benz

Суды по внешним признакам, водитель авто был сильно пьян.

Вечером 20 апреля на ул. Ложевой в Туле сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes-Benz GL350. Судя по внешним признакам, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
 
Когда мужчина понял, что его не отпустят и будут оформлять за нетрезвую езду, он попытался скрыться. Стражи порядка бросились за ним в погоню.
 
Пытаясь уйти от преследования, водитель пробил левое переднее колесо и автомобиль начало мотать из стороны в сторону. Мужчина не смог оторваться от экипажа ДПС, который настиг его на ул. 2-я Криволученская.
 
 
По словам очевидцев, водитель был настолько пьян, что буквально выпал со своего сиденья на дорогу.
 
«В отношении водителя составлены четыре административных материала: за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД, дважды за проезд на запрещающий сигнал светофора и еще один за отказ от прохождения освидетельствование на состояние опьянения», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:36 +11
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