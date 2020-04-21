В Туле молодой человек напал на подростка и отобрал мотоцикл

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Подозреваемому 19 лет и он уже был судим.

В Привокзальном районе Тулы было совершено нападение на 14-летнего подростка. В преступлении подозревается ранее судимый 19-летний молодой человек.

По предварительной информации, злоумышленник несколько раз ударил жертву, забрал питбайк (разновидность кроссового мотоцикла) и скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что преступник живет неподалеку от места происшествия и вскоре задержали его.

«В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ „Грабеж“. В рамках расследования полицейские выясняют все детали случившегося, в том числе и мотив деяния», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.