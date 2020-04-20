новости
новости
Регистрация
В тульских больницах приостановлены плановые госпитализации пациентов
Фото: alupka24.ru

В тульских больницах приостановлены плановые госпитализации пациентов

Такие меры введены в соответствии с приказом федерального Минздрава.

В медучреждениях Тульской области приостановлены плановые госпитализации и операции. По словам главы областного минздрава Алексея Эрка, это сделано в соответствии с приказом федерального ведомства.

При этом экстренная помощь, помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии, оказывается в полном объеме.

Для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями работают горячие линии по профилю на базе клинико-диагностического центра облбольницы, онкодиспансера, городской больницы № 13 (кардиодиспансер) и областной клинической больницы № 2 (эндокринологический диспансер).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +5
Другие статьи по темам
Событие
министерство здравоохранения Тульской областиминздрав Тульской областиплановые госпитализацииограничения из-за коронавируса
Люди
Алексей Эрк
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские полицейские и росгвардейцы сдали кровь в День донора
Тульские полицейские и росгвардейцы сдали кровь в День донора
В Киреевске по техническим причинам закрывается отделение МРЭО ГИБДД
В Киреевске по техническим причинам закрывается отделение МРЭО ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.