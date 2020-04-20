В тульских больницах приостановлены плановые госпитализации пациентов

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Такие меры введены в соответствии с приказом федерального Минздрава.

В медучреждениях Тульской области приостановлены плановые госпитализации и операции. По словам главы областного минздрава Алексея Эрка, это сделано в соответствии с приказом федерального ведомства.

При этом экстренная помощь, помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии, оказывается в полном объеме.

Для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями работают горячие линии по профилю на базе клинико-диагностического центра облбольницы, онкодиспансера, городской больницы № 13 (кардиодиспансер) и областной клинической больницы № 2 (эндокринологический диспансер).