Тульские полицейские и росгвардейцы сдали кровь в День донора

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Силовики пополнили региональный банк крови на несколько десятков литров.

В Туле стартовала донорская акция Росгвардии «От сердца к сердцу», приуроченная к Национальному дню донора. Забор крови производили мобильные бригады Тульской областной станции переливания крови. Медики приехали на базу ОМОН со специальным передвижным мобильным комплексом.

Компоненты крови необходимы многим больным на протяжении длительного времени, после лабораторного обследования донорская кровь будет отправлена на нужды лечебных учреждений.

В акции по сдаче крови приняли участие более 40 росгвардейцев, они пополнили банк донорской крови на 15 литров.

Кроме того, 20 апреля тульскую станцию переливания крови посетили несколько десятков полицейских сотрудников регионального УМВД. Они тоже сдали кровь для пациентов, находящихся в больницах региона.