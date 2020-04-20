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В Киреевске по техническим причинам закрывается отделение МРЭО ГИБДД

В Киреевске по техническим причинам закрывается отделение МРЭО ГИБДД

Для получения госуслуг автомобилистам следует обращаться в другие филиалы подразделения.

С 21 апреля отделение № 9 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, расположенное в Киреевске, по техническим причинам приостанавливает предоставление услуг гражданам.

Жители региона могут обратиться в другие филиалы МРЭО:

  • отделение № 1, 3 (192 км, трассы М-2 «Крым»): 8(4872)32-44-12,
  • отделение № 6 (г. Алексин): 8(48753)6-30-05,
  • отделение № 7 (г. Донской): 8(48746)5-39-15,
  • отделение № 8 (г. Ефремов): 8(48741)6-17-54,
  • отделение № 10 (г. Новомосковск): 8(48762)6-71-41 и 26-79-70,
  • отделение № 11 (г. Суворов): 8(48763)2-60-03,
  • отделение № 12 (г. Щекино): 8(48751)6-08-92.

Тульская Госавтоинспекции приносит извинения за причиненные неудобства.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 +3
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