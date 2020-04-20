Посты на въезде в Тульскую область дезинфицируют

Дезинфекция начата 19 апреля по поручению губернатора, кроме того, специалисты регулярно обрабатывают общественные места и транспорт в населенных пунктах.

Напомним, с 17 апреля в Тульской области действуют дополнительные ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса.

На въездах в регион работают круглосуточные посты. Полицейские ведут учет граждан, въезжающих в регион, и выдают им предписания о необходимости 14-дневной самоизоляции. Все прибывающие в область обязаны сообщить информацию о себе и своем месте пребывания по телефону 8 (800) 200-71-02 и через форму на сайте. Нарушители режима самоизоляции могут быть привлечены к административной ответственности (штраф до 30 тысяч рублей).