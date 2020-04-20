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Росгвардейцы и участница проекта «Голос. Дети» Софья Фисенко исполнили песню для тех, кто на карантине

Росгвардейцы и участница проекта «Голос. Дети» Софья Фисенко исполнили песню для тех, кто на карантине

Песня записана в рамках специального интернет-проекта Росгвардии «#ПокаВыДома» для всех, кто находится дома на самоизоляции.

Военнослужащие оркестра Управления Росгвардии по Тульской области вместе с участницей первого сезона телешоу «Голос. Дети» и детского Евровидения (2016 г.) Софьей Фисенко исполнили онлайн песню Льва Лещенко с мотивирующим названием «Мы — единое целое». Напомним, Соня Фисенко — наша землячка, она из Новомосковска.

«В условиях пандемии мы все должны объединиться, чтобы вместе преодолеть трудности, связанные с самоизоляцией, особенно в эмоциональном плане. Оставаясь дома, мы вносим вклад в борьбу с распространением этой заразы», — отметил начальник военного оркестра Управления Росгвардии по Тульской области капитан Владимир Коновалов.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:45 +1
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